Wirtschaft: 42 Prozent Junge sind interessiert

Neben ihren Eltern sind vor allem die Online-Ausgaben traditioneller Medien wichtige Informationsquellen: 45 Prozent der Befragten gaben an, auf Webseiten zurückzugreifen. Das geht aus einer online von marketmind durchgeführten Umfrage für die Bawag unter 1029 Personen hervor. 48 Prozent der voll Erwerbstätigen sind an Wirtschaftsthemen interessiert. Ihnen folgen die jungen Erwachsenen in Ausbildung mit 45 Prozent. Für 16 Prozent der Befragten sind verständlichere Formulierungen von Wirtschaftsnachrichten wichtig.

