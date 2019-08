Wirte und Händler sollen Bankomaten ersetzen

An Tankstellen oder in Supermärkten von Handelsketten gibt es diese Möglichkeit schon. Jetzt sollen Händler und Wirte in kleinen Gemeinden dafür gewonnen werden, fehlende Bankomaten zu ersetzen. Der Gemeindebund und Mastercard haben diese Initiative gestern bei einem Pressegespräch in Wien vorgestellt.

Vorteil für beide Seiten

Der Gemeindebund will jetzt die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen der 2085 Gemeinden in Österreich über die Möglichkeit des Bargeldservice informieren, die Fachverbände der Wirtschaftskammer übernehmen das bei ihren Mitgliedern. "Ich hoffe, dass die Betriebe in den Gemeinden das große Potenzial erkennen und diesen Service auch anbieten werden", sagte Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl.

Wer im Ort einkauft oder im Gasthaus isst oder trinkt, soll dort, sofern der Händler oder der Wirt Plastikgeld akzeptiert, mit seiner Bankomatkarte auch gleich bis zu 200 Euro Bargeld abheben können. Einen Mindestbetrag soll es nicht geben. "Selbst beim Kauf einer Packung Kaugummi funktioniert die zusätzliche Geldbehebung", sagte Riedl. Aus Sicht der Projektpartner haben beide Seiten einen Vorteil. Die Konsumenten müssen nicht zur nächstgelegenen Bankfiliale fahren, um Bargeld beheben zu können.

Für die Wirte und Händler bringt dieser Service zusätzliche Frequenz. Außerdem müssten sie selbst nicht abends zur Bank fahren, um die Tageseinnahmen abzuliefern, hieß es gestern bei der Pressekonferenz.

Mastercard hofft, mit dieser Initiative die Zahl der Cash-Bank-Standorte, so die Fachbezeichnung, bis zum Jahresende um rund 1000 auf bis zu 4000 zu erhöhen.

Ein Pilotprojekt lief in zwei Tiroler Gemeinden nahe Landeck in zwei Gasthäusern. Initiiert wurde dies von der Raiffeisenbank Oberland. Sie hatte mehrere Standorte in der Region geschlossen, es gab zum Teil auch keine Bankomaten mehr. Da seien die Wogen hochgegangen, sagte der Vorstand der Raiffeisenbank Oberland, Roger Klimek, beim gestrigen Pressegespräch. Das Modell mit den Wirten sei erfolgreich gewesen. Es eigne sich auch für Gemeinden, in denen es bisher keine Bank oder Geldausgabe-Automaten gegeben habe.

"Zuzahlung" für Bankomaten

Rund 7500 Euro kostet der Betrieb eines Bankomaten pro Jahr. Das zahle sich erst ab rund 30.000 Behebungen aus, so die Bankenvertreter. Wo sich ein Geldausgabe-Automat für Banken nicht rechnete, haben bisher Gemeinden in die Tasche gegriffen, um eine Demontage zu verhindern. Anfangs gab es 45 Cent "Zuzahlung" pro Transaktion, wenn es monatlich weniger als 2000 Behebungen gab.

Zuzahlungen aus Steuergeld, nur damit ein Bankomat nicht abgebaut wird, sollten aber nicht Aufgabe einer Gemeinde sein, sagte Riedl. Der Gemeindebund hofft jetzt, dass sich diese Zahlungen durch diesen neuen Bargeldservice in Zukunft erübrigen.