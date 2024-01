Wirte halten sich zurück, die Bierpreise zu erhöhen

"Der Bierpreis ist sehr sensibel. Wir werden die bevorstehende Bierpreiserhöhung der Brauereien von rund drei Prozent deshalb nicht an die Gäste weitergeben", sagt Johann Mader, Geschäftsführer vom Gasthaus Mader am Steyrer Stadtplatz. Dort kostet die Halbe bereits 5,20 Euro und liegt damit ohnehin im oberen Bereich. Denn viele Gäste würden die Rechnung anstellen, dass zwei Halbe im Gasthaus so viel kosten wie eine ganze Kiste Bier aus dem Supermarkt.