Wirte: "Da müssen wir sicher 60 Prozent der Plätze wegnehmen"

Das Gesundheitsministerium hat gestern, Freitag, die Verordnung zur Öffnung veröffentlicht. Die heimischen Gastronomen blicken diesem Datum mit gemischten Gefühlen entgegen. Denn zur Vorfreude kommen große Unwägbarkeiten: Wie viele Gäste werden tatsächlich in die Gaststätten kommen und sich von Personal mit Mund-Nasen-Schutz bewirten lassen? "Ich rechne für den 15. Mai nicht mit dem großen Ansturm", sagt Reinhold Baumschlager, Betreiber des Landhotels Forsthof in Sierning. "Die Resonanz bei den Leuten ist gut. Aber ob auch alle kommen, ist fraglich."

180 Leute können im Forsthof drinnen sitzen, 140 im Garten – zu normalen Zeiten: "Aufgrund der Abstandsregeln müssen wir da sicher 60 Prozent der Plätze wegnehmen", sagt Baumschlager. Der Forsthof erzielt 50 Prozent seiner Einnahmen als Tagungshotel, hier verzeichne man auch weiterhin einen Totalausfall. "Wirtschaftlich werden die kommenden Wochen spannend." Die Beiträge für die Krankenkassen seien seit Anfang März und noch bis Ende Mai gestundet. Die Reserven seien weg. "Ich soll also in zwei Wochen so viel Geld verdienen, dass ich die Beiträge für drei Monate begleichen kann", sagt Baumschlager. "So treibt man uns in den Ruin." Mit einer Gutscheinaktion soll dem Betrieb Liquidität gesichert werden: Wer einen Forsthof-Gutschein kauft, dem werden 20 Prozent des Wertes draufgelegt.

Was die Gastronomen ebenfalls vor wirtschaftliche Herausforderungen stellt: Veranstaltungen mit mehr als zehn Teilnehmern sind weiterhin nicht erlaubt. "Größere Geburtstagsfeiern, kirchliche Feiern und Hochzeiten sind nicht möglich. Das tut natürlich weh", sagt Johanna Schallmeiner vom Gmundner Hoisn-Wirt. Die Vorfreude sei dennoch groß: "Die Leute freuen sich darauf, sich verwöhnen zu lassen. Dazu sind unsere Mitarbeiter da, auch wenn sie Masken tragen."

Video: Gastro-Öffnung ab 15. Mai – Richtlinien präsentiert

Strafen sind kein Thema

Die Auflagen in der Gastronomie sind streng: Auch wenn dagegen verstoßen wird, soll vorerst nicht gestraft werden, so Bundeskanzler Sebastian Kurz und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Thomas Mayr-Stockinger, Oberösterreichs Wirtesprecher, sieht hier ohnehin nicht das große Thema: "Vieles muss sich erst einspielen. Aber die meisten Gäste halten sich an die Vorgaben."

Was die ausländischen Urlauber betrifft, machte Kurz den Gastronomen und Hoteliers Mut: Er sei optimistisch, dass es bald eine Einigung geben und die Grenzschließung noch vor dem Sommer enden werde. Man befinde sich in Gesprächen mit der EU-Kommission und den Nachbarländern.

Verordnung: Eckpunkte

An einem Tisch sind vier Erwachsene und ihre minderjährigen Kinder erlaubt. Für Personen aus einem gemeinsamen Haushalt gilt die Beschränkung nicht. Wer das kontrolliert, ist aber nicht geregelt. Die Verordnung enthält keinen Strafrahmen. Zwischen den Gruppen muss ein Abstand von mindestens einem Meter herrschen.

Sperrstunde ist um 23 Uhr, nicht letzte Ausschank.

