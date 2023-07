Wirecard-Prozess: Eigenhändig Milliarden verschoben?

Marsalek habe mit der eigenmächtigen Verschiebung der angeblich bei Treuhändern verwalteten Summen von Singapur auf die Philippinen den damaligen Finanzvorstand Alexander von Knoop gegen sich aufgebracht. Das sagte die frühere Produktvorständin Susanne Steidl am Donnerstag als Zeugin im Wirecard-Strafprozess vor dem Landgericht München. "Er war sowas von zornig", sagte sie über Knoop. "Völlig zurecht."

Knoop ist in dem Prozess bisher nicht befragt worden. Marsalek ist untergetaucht.

Steidl, gegen die die Staatsanwaltschaft separat ermittelt, stützte damit Angaben des in dem Prozess angeklagten Ex-Firmenchefs Markus Braun. Dieser hatte gesagt, Marsalek habe ihm im Februar 2020 mitgeteilt, dass er auf Treuhandkonten verbuchte Milliardensummen von Singapur unabgesprochen auf die Philippinen transferiert habe. "Ich kann mich erinnern, dass ich ihn gefragt habe, ob er den Verstand verloren hat", hatte Braun gesagt. Bei Wirecard lief damals eine Sonderuntersuchung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, die schließlich keine Belege für die Summe von 1,9 Milliarden Euro fand. Der Konzern brach daraufhin im Juni 2020 zusammen.

Die Pleite ist einer der größten Finanzskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Braun und zwei weitere Ex-Manager sind wegen Betrugs und Bilanzfälschung angeklagt. Nach Ansicht von Staatsanwaltschaft und Insolvenzverwalter waren die fehlenden Milliarden frei erfunden.

"Er fliegt jetzt in die Philippinen, und wir sehen uns in zwei Wochen"

Marsalek, der international gesucht wird, hat sich vor kurzem überraschend mit einem Brief in den Prozess eingeschaltet. Die Spur des Managers verlor sich in Belarus. Später wurde er in Russland vermutet. Bei Wirecard hatte er hingegen kurz vor der Pleite angegeben, er gehe auf die Suche nach dem vermissten Geld. "Dann hat er sich von mir verabschiedet", sagte Steidl. "Er fliegt jetzt in die Philippinen, und wir sehen uns in zwei Wochen."

