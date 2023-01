Wirecard-Kronzeuge: Dokumente für Wirtschaftsprüfer "gebastelt"

Im Wirecard-Prozess in München hat der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft, der ehemalige Manager Oliver Bellenhaus, den zentralen Vorwurf der Anklage bestätigt und seine früheren Vorstandskollegen schwer belastet: Die angeblichen Milliardenumsätze des Zahlungsabwicklers mit "Drittpartnern" im Mittleren Osten und Asien waren demnach frei erfunden.

Bellenhaus, früherer Vertreter von Wirecard in Dubai, schilderte gestern, Mittwoch, die Fälschung von Geschäftsverträgen und Umsätzen. "Das haben wir uns natürlich ausgedacht", sagte er über die Milliardenbuchungen auf Treuhandkonten in Südostasien.

Die Manager hätten Bücher stets passgenau gefälscht, um Wirtschaftsprüfer zu täuschen. Das sei oft in großer Hektik geschehen, sagte Bellenhaus. "Der Wirtschaftsprüfer brauchte was, und dann entstand die Panik. Dann haben wir versucht, was zu basteln."

"Ist der Prüfer glücklich?"

Entscheidend sei dabei die Frage gewesen: "Ist der Wirtschaftsprüfer glücklich?" Der aus Wien stammende Vorstandschef Markus Braun habe nie nachgefragt, wenn er Verträge unterschrieben habe, sagte Bellenhaus. Braun ist wie Bellenhaus und Stephan von Erffa, ehemaliger Bilanzchef des Konzerns, angeklagt. Dem Trio werden Bilanzfälschung, Marktmanipulation, Untreue und gewerbsmäßiger Bandenbetrug vorgeworfen. Anders als Bellenhaus haben die Anwälte Brauns und von Erffas die Vorwürfe zurückgewiesen. Braun soll erstmals kommenden Donnerstag vor Gericht aussagen.

Wirecard war 2020 zusammengebrochen, als bekannt wurde, dass in der Kasse 1,9 Milliarden Euro fehlten. Die Pleite ist einer der größten Finanzskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte.

