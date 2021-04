Wirecard: Im Sackerl Millionen Euro weggetragen

Die Wirecard-Pleite ist einer der größten Skandale der Wirtschaftsgeschichte. 1,9 Milliarden Euro Guthaben gab es nur in den Büchern, aber nicht auf den Konten. Am Freitag wurde in Deutschland die prominenteste Zeugin in den parlamentarischen U-Ausschuss geladen: Bundeskanzlerin Angela Merkel rechtfertigte die Fürsprache für den skandalumwitterten deutschen Zahlungsabwickler bei einer Chinareise als normalen Vorgang, es habe keine Sonderbehandlung gegeben.

22 Milliarden Euro Schaden

Rückblick: Der Gesamtschaden für Zehntausende Wirecard-Anleger liegt bei rund 22 Milliarden Euro. Binnen Tagen war der Aktienkurs des Unternehmens im April 2020 von mehr als 100 Euro auf praktisch null eingebrochen. Kurz davor war bekannt geworden, dass die 1,9 Milliarden Euro Firmenkapital gar nicht existierten und dass Teile des Geschäfts in Asien Scheingeschäfte waren.

Die zentralen Figuren sind Österreicher: Ex-Geschäftsführer Markus Braun, der sich in U-Haft befindet, und das untergetauchte Ex-Vorstandsmitglied Jan Marsalek mit zahlreichen Verbindungen in Geheimdienstkreise. Laut Medienberichten soll Wirecard – Hauptgeschäft war die Abwicklung von Zahlungen von Onlinehändlern – seine kompletten Einnahmen fast ausschließlich mit Porno- und Glücksspielseiten erwirtschaftet haben. Laut "Financial Times" sagten ehemalige Angestellte vor der Münchner Polizei außerdem aus, dass Mitarbeiter über Jahre regelmäßig große Geldmengen (bis zu 700.000 Euro) in bar in Supermarktplastiktaschen aus der Münchner Zentrale trugen. Wie viel Geld – vielleicht sogar 100 Millionen – zu welchem Zweck aus dem Gebäude getragen wurde, sei unklar. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bilanzfälschung, Betrug, Marktmanipulation und Geldwäsche. Der deutschen Finanzaufsichtsbehörde BaFin und damit auch dem Finanzministerium werden Versagen in dem Fall vorgeworfen.

"Da brennt die Hütte"

Von Merkel wollte die Opposition am Freitag vor allem Aufklärung zu ihrer Chinareise 2019 und Antwort auf die Frage, warum sie sich für das damalige börsennotierte Unternehmen eingesetzt hatte, obwohl schon Unregelmäßigkeiten bekannt gewesen seien.

Im U-Ausschuss verteidigte Merkel ihren Einsatz: "Es gab damals allen Presseberichten zum Trotz keinen Anlass, von schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten bei Wirecard auszugehen." Zudem habe das Unternehmen bei der Reise keine Sonderbehandlung genossen. Das Bemühen von Wirecard um einen Markteintritt in China habe sich mit den Zielen der deutschen Regierung gedeckt. Vor der Chinareise hatte Merkel ein Gespräch mit dem früheren Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, der als Lobbyist für Wirecard tätig war. Daran könne sie sich nicht mehr erinnern, sagte die Kanzlerin. Es gelte aber generell in allerletzter Konsequenz, dass "ich als Bundeskanzlerin" Verantwortung trage.

Ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl ist das Wirecard-Sondergremium parteipolitisch geprägt, mit teils hitzigen Wortgefechten auch innerhalb der Koalition. "Die politische Verantwortung trägt Olaf Scholz (SPD-Finanzminister, Anm.)", sagte der CDU-Finanzpolitiker Matthias Hauer. Das zeige die Unruhe in seinem Ministerium. "Da brennt die Hütte."