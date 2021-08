Wird Strom bald teurer? Noch wirken die Preisgarantien

Es sind die Schattenseiten der raschen wirtschaftlichen Erholung, die wir derzeit sehen: Die Rohstoff- und damit auch die Energiepreise steigen massiv an. Der Großhandelspreis für Strom ist in den vergangenen zwölf Monaten um knapp 40 Prozent gestiegen, so die Österreichische Energieagentur gestern in einer Aussendung.