Wirbel um Wirtschaftskammer-Veranstaltung in Moskau

Rund zwei Drittel der vor dem Ukraine-Krieg präsenten Unternehmen aus Österreich sind weiterhin in Russland aktiv.

Am 27. Jänner, also Freitag nächste Woche, hätte ein laut Einladung "Netzwerktreffen für österreichische Firmen mit eigener Präsenz oder geschäftlichem Interesse sowie deren lokale Partnerunternehmen" im Erholungspark Odintsovo nahe Moskau stattfinden sollen. Der Veranstalter, das Außenwirtschaftscenter der Wirtschaftskammer Österreich (WKO), hatte zum Langlaufen unter Flutlicht und anschließendem Austausch in einem Kaffeehaus geladen. Die Ausrüstung für die Gäste sollte der Sponsor Fischer Sports Russland zur Verfügung stellen.

Kritik an der Veranstaltung ließ nicht lange auf sich warten. NEOS-Abgeordneter Helmut Brandstätter sprach auf Twitter etwa von einer "Schande für Österreich".

Am Mittwochnachmittag wurde die Veranstaltung schließlich abgesagt. Im aktuellen Fall hätte eine Veranstaltung zum Informationsaustausch für bereits ansässige Betriebe nicht mit einer Sportaktivität kombiniert werden dürfen, sagte eine Sprecherin der WKO am Mittwochnachmittag. "Wir entschuldigen uns für das gewählte Format, das nicht stattfinden wird. Die WKO verurteilt den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine", so die Sprecherin.

Wieviel Österreich steckt noch in Russland?

Dass die Mehrheit der österreichischen Unternehmen trotz Sanktionen in Russland weiterhin Geschäfte macht, belegt eine Studie der Kyiv School of Economics (KSE). Rund elf Monate nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind zwei Drittel der zuvor bereits präsenten Unternehmen aus Österreich weiterhin in Russland aktiv.

Von 64 genannten Firmen haben seit dem 24. Februar lediglich drei den russischen Markt verlassen, neun hätten einen Ausstieg ankündigt, 42 wollten bleiben. Heimische Betriebe sind Russland gegenüber somit deutlich loyaler als Unternehmen aus anderen Ländern.

In der Datenbank der KSE bleiben die konkreten Gründe ungenannt, die zur Entscheidung des jeweiligen Unternehmens geführt haben, trotz massiver politischer Risken in Russland weiterhin tätig zu sein. Russische Firmen aus der Energie- und Finanzbranche, deren Eigner im Zusammenhang mit "unfreundlichen Staaten" stehen, dürfen seit Anfang August nur noch mit einer Entscheidung von Präsident Wladimir Putin ihre Eigentumsverhältnisse verändern.

Betroffen davon ist insbesondere die russische Raiffeisenbank, die laut der KSE-Datenbank mit mehr als 9.000 Personen unter den österreichischen Unternehmen in Russland über die größte Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügt. Die Raiffeisen Bank International (RBI) erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2022 die Hälfte des Konzerngewinnes in Russland und war gleichzeitig damit beschäftigt, "strategische Optionen" für die Zukunft der russischen Tochterbank zu prüfen.

Trotz des Status von Österreich als "unfreundlicher Staat" bekommen österreichische Unternehmen in Russland weiterhin Aufträge: Das größte Brotkombinat im südrussischen Sotschi bestellte auch 2022 in größerem Ausmaß Waren vom Astner Backmittelerzeuger Backaldrin , dessen Geschäftsführer Wolfgang Mayer als Honorarkonsul der Russischen Föderation in Oberösterreich fungiert.

