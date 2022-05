Kein Freispruch nach Vorwürfen eines britischen Leerverkäufers und nun kein Testat der KPMG-Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2021: Der kriselnde Immobilien-Investor Adler Group hat einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Die mit der Abschlussprüfung beauftragte KPMG Luxembourg habe dem Unternehmen mitgeteilt, dass sie "einen Disclaimer of Opinion (Versagungsvermerk) für den Konzernabschluss und Einzelabschluss 2021" erteilen werde, so die Adler Group am Wochenende.