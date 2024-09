Wohnbau: Wirbel um Oberösterreicher Hochleitner in Salzburg

Am 1. Oktober soll Ferdinand Hochleitner Chef der größten Salzburger gemeinnützigen Wohnbaufirma GSWB werden. Mitte Juli verkündeten die Eigentümer Land und Stadt Salzburg: Der Oberösterreicher hat sich durchgesetzt. Jetzt ist die Bestellung aber wieder unsicher. Die in der Stadt regierenden SPÖ, KPÖ plus und Grünen stoßen sich an der Vergangenheit Hochleitners als Chef der OÖ Wohnbau.