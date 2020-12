"Wir verlieren alle"

Zwar waren die Handelsangestellten die stillen Helden der Krise, doch profitiert hat neben dem Lebensmittelhandel wohl nur der Online-Handel?

Teller: Wir haben durch die Krise gesehen, dass der Mensch zentral ist im Handel. Nur so konnten wir die Krise meistern, die Handelsmitarbeiter haben unsere Volkswirtschaft am Laufen und die Panik in Grenzen gehalten. Auch der Online-Handel hat als wesentliche Stütze dazu beigetragen und so Systemrelevanz bekommen – auch wenn der internationale Online-Handel sehr stark profitiert hat. Die Handelsmitarbeiter haben einen starken Imagegewinn erfahren.

Verlernen die Menschen das Shoppen von früher?

In der Krise ist uns die Magie des knappen Gutes – des Einkaufserlebnisses mit Emotionen, Spaß mit Mitmenschen, kulinarischem und kulturellem Genuss – wieder bewusst geworden. Jetzt, wo wir das nicht haben, erfahren wir die starke Verschränkung der Kultur mit der Gastronomie und dem Handel. Die Gastronomie ist der zweieiige Zwilling des Handels, das hat das "Experiment" Lockdown deutlich gezeigt. Der Wert des stationären Einkaufs, wo es um Gustieren und Haptik geht, wird wieder gesehen.

Wird Online am Ende das Offline-Einkaufen übertrumpfen?

Der Online-Handel hat mit der Coronakrise seine öffentliche Salonfähigkeit bekommen. Online ist zu Offline kein Widerspruch. Offline, also die Geschäfte vor Ort, wird selten ohne Online funktionieren. Zumindest mit einer Webseite müssen Händler präsent sein und das Internet als Kommunikationsform mit den Kunden nutzen. Jetzt geht es darum, die Vorteile von On- und Offline zu verbinden, da haben wir in Österreich im Gegensatz zu anderen Ländern noch keine Tradition. Click&Collect-Lösungen oder Touch-Pads im Shop wären hier Beispiele.

Wer sind die Gewinner und Verlierer der Krise im Handel?

Gewinner sind schnelldrehende Konsumgüter, Verlierer ist vor allem der Modehandel, wegen der Lockdowns und der fehlenden Anlässe, die neue Kleidung zu tragen. Marktaustritte werden passieren, der Trend zu weniger Verkaufsfläche wird weitergehen, und wir werden Nahversorger im urbanen Bereich verlieren. Wenn diese Dichte an Geschäften ausgedünnt wird, verlieren wir alle. Verlieren wir Einkaufsorte, werden wir immer mehr vom Online-Handel abhängig – und das ist keine gute Entwicklung.

Wie sieht Ihre Bilanz aus?

Die Konsumlaune hat Schnupfen, also liegt der Handel mit Fieber im Bett. Die Sparquote ist hoch, der Euro bleibt derzeit im Geldtascherl picken. Allerdings ist es zu früh für einen Kassasturz, es kann sein, dass Einkäufe nur aufgeschoben, nicht aufgehoben sind. Nach dem dritten Lockdown oder erst, wenn die Krise vorbei ist, können wir das beantworten.