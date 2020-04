Auch wenn die jüngsten medizinischen Daten eine gewisse Entspannung signalisierten, stehe die Wirtschaft sowohl in Österreich als auch in Deutschland ökonomisch vor einem Einbruch, den es in der Nachkriegszeit noch nie gegeben habe, sagte gestern Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, im "JKU Corona Update".