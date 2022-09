"Wir stellen uns selber ein Bein"

Einen gigabitfähigen Internetanschluss via Glasfaserkabel bzw. Mobilfunk für jeden Haushalt bis 2030: Das ist das ambitionierte Ziel der Bundesregierung. Als möglich und auch notwendig bezeichnet Boris Nemsic dieses Ziel: Der Ex-Vorstandschef der Telekom Austria ist als Investor und Berater (etwa beim Fonds "Connecting Europe Broadband" in Luxemburg) tätig und war diese Woche Gast beim "FiberDay2022" der Open Fiber Austria in Linz.