Der Osttiroler Hermann Erlach wird ab 1. Mai neuer General Manager von Microsoft Österreich. Vorgängerin Dorothee Ritz wechselt nach sechs Jahren zu einem internationalen Industriekonzern. 350 Mitarbeiter und 4000 Partner sind in Erlachs Team, mit dem er die Digitalisierung in Österreich maßgeblich vorantreiben will. Mit ihr auch eine "Demokratisierung der IT", die für kleinere Unternehmen spannend ist.