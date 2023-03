"Wir sind keine kontaktscheuen Nerds, sondern sozial und kreativ"

Der morgige Internationale Frauentag ist Anlass zu zeigen, dass Frauen sich langsam auch in technischen Berufe wohlfühlen und Karriere machen. Magdalena Zuschrader (29) ist dafür ein Paradebeispiel. Sie hat nach der EDV-HTL in Perg und ihrem Studium des Mobile Computing am Campus Hagenberg der Fachhochschule Oberösterreich fast drei Jahre als "Data Scientist" für Runtastic gearbeitet.