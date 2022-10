Es begann 1987 mit einem kleinen Engagement beim Salzburger Eishockeyklub und der Unterstützung eines Nachwuchs-Skispringens in Pfarrwerfen. Inzwischen ist Red Bull in der Welt des Sports zu einem wichtigen Global Player geworden, der nicht nur im Motorsport oder im Fußball in der Auslage steht, sondern auch als Erfinder von Events, wie dem "Cliff Diving" (Klippenspringen), dem "Wings for Life World Run" oder dem "X-Alps" der Gleitschirmflieger, Akzente setzt. "Wir sind kein Sponsor, wir spielen Fußball", erklärte Dietrich Mateschitz einmal in einer Gesprächsrunde mit Sportjournalisten. Das herkömmliche Sponsoring auf "Oligarchen-Art" hat der Steirer immer kategorisch abgelehnt. "Nichts wäre einfacher, als einen Sack voll Geld zu nehmen und shoppen zu gehen. Aber das ist dumm", sagte der Red-Bull-Boss, der vor allem für sein Fußball-Engagement nicht nur bewundert, sondern auch kritisiert wurde. Für Hardcore-Fans ist Red Bull ein rotes Tuch. Die Aversion beruht auf Gegenseitigkeit. Mateschitz: "Es gibt eine Minderheit im Fußball, die macht Klassenkampf, will nur betrunken sein oder Feuerwerke abschießen."

Vorwürfe gegen Red Bull gibt es auch für das Engagement im Extremsport. Die Liste der tödlich verunglückten Red-Bull-Helden wird jährlich länger, Kontroll-Freak Mateschitz hat sich immer dagegen gewehrt, ein lebensgefährliches Draufgängertum zu unterstützen. Das Red-Bull-Air-Race ließ er sogar einmal stoppen, als das Risiko seiner Meinung nach aus dem Ruder lief.

Rund 600 Einzel-Athleten umfasst der Red-Bull-Kader, die österreichischen Urgesteine heißen Gerhard Berger, Heinz Kinigadner oder Andreas Goldberger. Sie sind auch lange nach der Beendigung ihrer Karrieren aktive Red-Bull-Botschafter geblieben. Die spektakulärste sportliche Aktion des roten Bullen war wohl der Stratosphärensprung von Felix Baumgartner vor zehn Jahren. Die Kosten wurden mit 25 Millionen Euro angegeben, der Werbewert soll eine Milliarde Euro betragen haben.