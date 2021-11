"Wir sind auch im Lockdown für Sie da": Wer in Linz über Landstraße und Graben spaziert, sieht diese Zettel in vielen Auslagen. Denn zahlreiche Händler im ganzen Bundesland bleiben mit ihren Kunden via Click&Collect in Kontakt: Darunter wird das Online-Vorbestellen und Abholen von Ware in der Filiale verstanden. Die Zahl der Nutzer ist von 700.000 2017 auf 1,2 Millionen im Vorjahr gestiegen. Das geht aus einer Analyse des JKU-Instituts für Handel, Absatz und Marketing hervor.