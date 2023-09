Es war die spannendste Sitzung der europäischen Notenbanker seit langem. Das spürte man am Donnerstag auch im Gebäude der Zentralbank (EZB) in Frankfurt. Die Erwartungen der Analysten und Marktteilnehmer, ob der Leitzinssatz noch einmal erhöht wird oder nicht, waren bis zuletzt auseinandergegangen. Es stand in etwa 50/50.