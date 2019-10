Er ist Werbeprofi, Story-Experte, Drehbuchautor, Vortragender und schrieb Musicals und Bücher: Der Salzburger Markus Gull weiß, wie man eine gute Geschichte erzählt. Am Donnerstag, 17. Oktober, ist der "Story Dude" und Experte für Brand und Entertainment Storys einer der Referenten beim Marketing-Forum im Design Center.

OÖNachrichten: Können Sie uns das Geheimnis einer guten Geschichte verraten?

Markus Gull: Wenn du einen Witz zum dritten Mal erzählst und die Leute lachen immer noch, beherrschst du das Handwerk. Das ist das eine. Das andere ist das Story- Sharing, also das Teilen von Geschichten, von gemeinsamen Werten. Damit eine Resonanz entsteht, nicht ein Echo. Das ist immer schon mein Thema gewesen. Egal, ob ich ein Musical schreibe oder ein Drehbuch, es geht um die Empathie. Und so geht es vielen Unternehmen, die sagen, sie wollen mehr machen, als Produkte zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen. Sie wollen ein Stück tiefer gehen, und da versuche ich zu helfen.

Und wie passiert das?

Mein Thema ist eigentlich Führung. Wie führt man eine Marke, ein Unternehmen? Wie führt man sein Leben? Die beste Methode hat uns die Evolution in unser Betriebssystem programmiert: die Story. Damit erklären wir die Welt. Man spricht ja auch vom Homo narrans, der Fähigkeit, Geschichten zu erzählen. So haben die Sozialsysteme begonnen, Religionen sind nichts anderes als Geschichten. Ich sage immer: Menschen haben wie Unternehmen zwei Geschichten. Die erste erzählt, was man erreicht hat. Die zweite, was man erkannt hat. Die erzählt uns die Wahrheit und ist die wichtigere. Viele Menschen können diese Geschichte nicht erzählen. Das beschäftigt ganz viele von uns. Man sieht es an den unfassbar vielen Büchern zu Themen wie "Finde den Sinn des Lebens" und dergleichen. Da ist eine ganz große Sehnsucht unter den Menschen, die gestillt werden muss.

Und da bringen Sie sich ins Spiel.

Wenn mich jemand fragt, was ich von Beruf bin, sage ich: Ich bin ein Brandstifter. Meine Aufgabe ist es, die Herzen der Menschen anzuzünden. Damit sie Sinn finden und Sinn stiften können. So will ich, dass die Besucher beim Marketing-Forum in Linz – es werden fast nur Marketing-Experten dort sein – einen Anstoß bekommen, dass wir uns ein Stück jenseits von Werbung bewegen sollten. Dabei bin ich nicht einer, der sagt, Werbung ist tot. Ich sage nur, der Inhalt von Werbung wird ein ganz anderer sein, weil er ein ganz anderer sein muss. Es wird sich jede Company in eine Content Company verwandeln. Egal, ob man herumfährt, isst oder ob etwas ausschaut wie ein Sparbuch – es ist alles Content. Damit entsteht Beziehung und Bedeutung.

Sie haben das Buch für eine Peter-Kraus-Show geschrieben. Soll das Leben wie Rock‘n‘Roll sein?

Da gibt es eine Metapher: Wir leben in einer Karaoke-Welt, brauchen aber die Live-Rock’n’Roller. Wir brauchen also unternehmerische Menschen, die Instrumente spielen und mit der eigenen Stimme singen. Das ist genauso wichtig wie das ständige Fragen nach dem Warum, das uns bei kleinen Kindern vielleicht manchmal auf die Nerven geht. Aber genau dieses Fragen wird uns leider in der Schule ausgetrieben, wir müssen das Unternehmerische also später wieder lernen. Dabei ist das so wichtig auf der Welt. So wichtig für die Story.

Beim Marketing-Forum am 17. Oktober im Design Center referieren auch Christoph Moss, Stephan Illek und Ernst Ulrich von Weizsäcker. Infos: marketing-club.linz.at

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Land und Leute r.vielhaber@nachrichten.at