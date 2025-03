"Wir brauchen ein Bekenntnis zum Klimaschutz"

2024 wurden in Österreich rund 45.000 Heizwärmepumpen verkauft, mit einem Anteil von knapp 90 Prozent sind dabei Luft-Wärmepumpen das führende System. Insgesamt, so Freimüller, wuchs der Heizungsmarkt um 19 Prozente auf 100.000 Heizsystem - ohne Nah- und Fernwärme.

Der Marktanteil erneuerbarer Heizsysteme stieg auf 73 Prozent, "das zeigt den klaren Trend zu nachhaltigen Lösungen eindrucksvoll", sagt Freimüller. Mit einem Marktanteil von 46 Prozent am Heizungsmarkt ist die Heizwärmepumpe erneut das absatzstärkste Heizsystem in Österreich. Der Absatz fossiler Energiesysteme blieb mit 27.000 Stück nahezu unverändert.

"Ein Signal für die Branche"

"Die Welser Energiesparmesse ist für uns wichtig und ein Signal an die Branche", sagt Freimüller. Der Welser Messedirektor Robert Schneider ergänzt: "Wir sind heuer gleich groß wie im Vorjahr - das ist angesichts der schwierigen Zeiten mit Sicherheit schon jetzt ein Erfolg." Und dies sei passend zum 40-jährigen Jubiläum der Energiesparmesse, die einst in Gmunden gegründet wurde. "Wir sind überzeugt, dass es wieder nach oben geht", sagt Schneider. Deshalb investiere man auch rund 30 Millionen Euro in den Ausbau der Messe und den Bau der neuen Messhalle 22, die gerade entstehe.

