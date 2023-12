Wintertourismus in Österreich: Auslands-Urlauber machen 77 Prozent aus

„Der österreichische Tourismus ist mit 5,15 Millionen Nächtigungen vielversprechend in die Wintersaison gestartet", sagt Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (VP). Im Vergleich zu 2022 ist dies ein Plus von 5,4 Prozent. Der punktgenaue Schneefall zum Saisonstart habe die Buchungen um ein Vielfaches angekurbelt, die Bundesländer berichten von einer sehr guten Buchungslage in den Weihnachtsferien.

Auffällig sind vor allem die vielversprechenden Buchungszahlen zum Jahreswechsel, wo der Städtetourismus traditionell die höchste Auslastung aufweist. „Die Menschen sehnen sich nach wie vor nach Winterurlaub. In unseren Hauptherkunftsmärkten sind Zeit, Lust und Geld dafür vorhanden, was die aktuelle Winterpotenzialstudie der Österreich Werbung bestätigt", sagt Krauss-Winkler.

Der Wintertourismus ist mit einem Umsatz von 12,6 Milliarden Euro ein bedeutender Wertschöpfungsfaktor für den ländlichen Raum. Um das auch in Zukunft abzusichern, hat der Wintertourismus in den letzten Jahren massiv in die Nachhaltigkeit investiert, heißt es. Er verbraucht nur 0,9 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs Österreichs und setzt sowohl bei der technischen Beschneiung als auch bei den Seilbahnen auf 90 Prozent erneuerbare Energien. Betrachtet man die Nächtigungszahlen im Lauf der Jahrzehnte, so gab es in der Wintersaison 1974/75 31,1 Millionen Nächtigungen, die sich bis heute auf 69,3 Millionen mehr als verdoppelt haben.

Ausländische Gäste sind entscheidend

Der heimische Wintertourismus ist mit einem Anteil von rund 77 Prozent von ausländischen Gästen abhängig. Vermehrt macht sich in dieser Saison eine stärkere Nachfrage unter den internationalen Gästen im Vergleich zu den Vorjahren bemerkbar, so zum Beispiel in der Steiermark aus den Niederlanden, Dänemark oder dem Vereinigten Königreich.

Mit 53,2 Millionen Nächtigungen im gesamten Jahresverlauf 2023 bleibt Deutschland weiterhin der stärkste Herkunftsmarkt, gefolgt von Österreich (37,4 Millionen Nächtigungen), den Niederlanden (10,2 Millionen Nächtigungen), der Schweiz und Liechtenstein (4,1 Millionen Nächtigungen), Tschechien (3,4 Millionen Nächtigungen) und dem Vereinigten Königreich (2,9 Millionen Nächtigungen).

Die Zahlen der Beherbergungsstatistik von Jänner bis November 2023 weisen bei den Ferienwohnungen ein Plus von 19,9 Prozent Nächtigungen im Vergleich zu 2022 auf. Wohingegen die 1- und 2-Stern-Betriebe 16,3 Prozent mehr Nächtigungen aufweisen und die 3-Stern-Betriebe um 10,3 Prozent. "Wir rechnen damit, dass wir mit rund 150 Millionen Nächtigungen nur mehr knapp unter dem guten Jahr 2019 mit 152,7 Millionen Nächtigungen liegen werden“, so die Tourismus-Staatssekretärin.

