Wintertourismus: Das Hoffen auf die ausländischen Gäste

In rund zwei Wochen, am 1. November, erfolgt traditionell der Startschuss für die Wintersaison, und die heimische Tourismuswirtschaft blick optimistisch auf die kommenden fünf Monate. "20 Millionen Menschen aus dem Ausland planen, in der kommenden Wintersaison in Österreich Urlaub zu machen. Das sind drei Millionen mehr als im Vergleichszeitpunkt des Vorjahres und mehr als vor Ausbruch von Corona", sagte Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung (ÖW), heute, Montag, bei einem Pressegespräch in Wien. 10.000 Personen aus den zehn wichtigsten Herkunftsmärkten, zu denen etwa Deutschland, Schweiz, Großbritannien, Dänemark und die Benelux-Staaten gehören, wurden dafür befragt. Diese zehn Staaten decken 86 Prozent der touristischen Ankünfte in Österreich im Winter ab.

In den einzelnen Märkten hätten laut Steharnig-Staudinger zwischen 35 und 50 Prozent der Befragten angegeben, Zeit, Geld und Lust auf einen Winterurlaub zu haben. In fünf Märkten liege Österreich auf Platz eins der beliebtesten Wintersportdestinationen, in den fünf anderen sei man auf Platz zwei.

Skifahren ist laut Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler nach wie vor der Hauptgrund für einen Winterurlaub im Schnee. An Bedeutung gewinnen demnach Kulinarik, Entspannung und Spaß. Ausländische Gäste spielen im Wintertourismus in Österreich traditionell eine große Rolle: 77 Prozent der Nächtigungen entfallen auf Gäste aus dem Ausland (zum Vergleich: Im Sommer sind es 71 Prozent).

Die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen könnten einen Einfluss auf die Urlaubsgestaltung haben: Die allgemeinen Preissteigerungen machen sich bei der Mehrheit der Befragten bemerkbar. Auch Skifahren ist teuer geworden: Die Preise für Tagespässe stiegen zwischen acht und 13, jene für Hotels zwischen acht und zwölf Prozent. Die Befragten sind jedoch bestrebt, ihre Urlaubspläne umzusetzen. Die Österreicher sind laut Steharnig-Staudinger noch etwas zurückhaltender, was die Ausgaben betrifft. Dass diese Abstriche bei der Dauer des Urlaubs oder der Unterkunft machen, sei möglich. Grundsätzlich versuche man, für jeden Gast ein Angebot zu machen, sagte Kraus-Winkler: "Die Preise für die Liftkarten bewegen sich zwischen 33 und 75 Euro." Auch bei den Unterkünften sei man bestrebt, für alle ein ein passendes Angebot zu haben.

Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (l.), ÖW-Geschäftsführerin Astrid Steharnig-Staudinger Bild: Regina Aigner

Nachhaltigkeit als Buchungsaspekt

Auch der Nachhaltigkeitsaspekt wurde für die Studie abgefragt: Dieser ist nicht buchungsentscheidend, aber ein Aspekt, den die Urlauber zunehmend in die Wahl der Destination mit einbeziehen. In allen Märkten gibt es laut ÖW eine zahlungskräftige Klientel, die bereit ist, für grüne Angebote mehr zu bezahlen. Österreich liegt laut dem Sustainable Travel Index auf Platz drei der nachhaltigsten Urlaubsländer weltweit. Die Destinationen Seefeld und Wagrain sind österreichweit die ersten Tourismusdestinationen, die mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet wurden.

