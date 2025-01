Vorstandschef Kostka verlässt überraschend Wintersteiger

Vorstandschef Harald Kostka verlässt per 31. Jänner die oberösterreichische Maschinen- und Anlagenbaugruppe Wintersteiger mit Sitz in Ried im Innkreis. Das teilte das Unternehmen mit. Die Mitarbeiter waren laut OÖN-Informationen am Montag darüber informiert worden, der Abgang erfolgt überraschend.

Kostka war seit mehr als zehn Jahren im Vorstand der 2023 zu einer Holding AG umgebauten Gruppe und wurde 2024 Chef. Der frühere Vorstandsvorsitzende Florestan von Boxberg (2016 bis 2023) werde die Position interimistisch übernehmen, teilte Wintersteiger mit. Er wird nächste Woche ins Unternehmen kommen.

Eine Nachfolge Kostkas, dessen Abschied "im Einvernehmen" erfolge, werde gesucht. Nähere Informationen über die Hintergründe wurden nicht genannt, aber offenbar wollte man nicht mehr miteinander zusammenarbeiten und nun rasch Fakten schaffen. Eigentümer von Wintersteiger ist die deutsche Lange-Gruppe. von Boxberg stammt aus Deutschland, Kostka aus Vorarlberg. Letzterer war zuvor bei Fischer und Pöttinger tätig gewesen.

Wintersteiger hat mehrere Geschäftsbereiche: Skiservicemaschinen, Saatbaumaschinen, Holztechnik und Metall sowie seit neuestem Trocknungsgeräte für Sportartikel und Kleidung. Die Unternehmensgruppe mit Zentrale in Ried beschäftigt weltweit rund 1200 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von knapp einer Viertelmilliarde Euro.

