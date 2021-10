Wintersaison mit viel Unsicherheit

Es gebe zu viele Einflussfaktoren, sagte er bei einem Journalistensymposium der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) gestern in Neufelden.

Als wichtigsten Faktor nannte er die Entwicklung der Infektionszahlen im In- und Ausland und die Impfquote. Die aktuelle sei für Österreich ein Wettbewerbsnachteil. Somit sei Impfen nicht nur eine persönliche Entscheidung. Wenn die Quote so hoch wie in Dänemark wäre, könnte man die Pandemiefreiheit ausrufen.