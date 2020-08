Winninger: Große Pläne für die Mariahilfer Straße

Roman Winninger, Geschäftsführer vom Familienunternehmen Intersport Winninger, hat an der längsten Einkaufsstraße der Bundeshauptstadt (70.000 Passanten täglich) große Pläne. Auf zwei Etagen mit insgesamt 40.000 Quadratmetern Fläche soll ein Erlebnisgeschäft entstehen. Der sportliche Schwerpunkt wird auf den Bereichen Bike, Running, Outdoor, Fitness und Ski Alpin liegen.

"Corona hat auch uns mit dem Lockdown eingebremst. Die Bereiche Rad, Laufen und Outdoor laufen mittlerweile sehr gut. Beim Fußball hatten wir eine Vollbremsung, weil nur Profimannschaften spielen durften", sagt Roman Winninger. An der Mariahilfer Straße /Ecke Stiftgasse entsteht das fünfte Winninger-Geschäft in Wien, 15 hat der Familienbetrieb insgesamt in Österreich. Fünf davon befinden sich in Oberösterreich (Linzer Landstraße, PlusCity, Steyr, Asten, Traun). Demnächst wird in Parndorf ein weiterer Shop eröffnet.

Die Erwartungen für das Geschäft an der Mariahilfer Straße sind groß: "Nach einer gewissen Anlaufphase hoffen wir auf den umsatzstärksten Intersport-Shop", sagt Winninger.

Das Geschäft selbst wird in den nächsten Mona- ten unter der Steuerung der Erste Group Immorent umgebaut und sa- niert. (viel)