Verbotszonen für Windkraft: "Es ist ein Schaden für den Standort"

In der Mühlviertler Gemeinde Sandl nahe der tschechischen Grenze ist Windkraft seit einigen Wochen das bestimmende Thema. Sandl ist eine von 89 oberösterreichischen Gemeinden, die in einem Verordnungsentwurf des Landes in einer Ausschlusszone für Windkraft liegt. Demnach dürfen dort keine neuen Anlagen gebaut werden.

Davon überrascht wurden auch zwei adelige Familien, die am Forstgut Rosenhof die Errichtung eines Windparks mit 22 Windrädern planen. Ende November wurde die Umweltverträglichkeitsprüfung gestartet, kurz vor Weihnachten wurde die geplante Verordnung vorgestellt. Sie wurde bereits in Begutachtung geschickt und könnte in etwa vier Wochen beschlossen werden.

Der freiheitliche Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (für Naturschutz zuständig) und VP-Landesrat Markus Achleitner (Wirtschaft, Energie und Raumordnung) betonten, dass es sich um eine fachliche und keine politische Entscheidung handle. Knapp 66 Prozent der Landesfläche stünden für Windkraftanlagen zur Verfügung. Der Standort Sandl sei schon im rechtsunverbindlichen Windkraft-Masterplan als rote Zone ausgewiesen worden, Gründe dafür sind der Vogelschutz und der Erhalt großer zusammenhängender Waldgebiete.

"Dass die Realisierung dieses Projektes in Sandl an diesem Standort aus naturschutzfachlichen Gründen ausgeschlossen ist, war dem Projektwerber seit jeher bekannt. Diese Bedenken wurden dem Projektwerber auch in einem persönlichen Gespräch ganz klar signalisiert", heißt es aus dem Büro von Achleitner. Das stellten sowohl Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) als auch der SP-Bürgermeister von Sandl, Gerhard Neunteufel, bei einem Pressegespräch am Montag in Abrede. Auch die fachliche Begründung können sie nicht nachvollziehen, sie sehen eine rein politische Entscheidung.

Windräder als "Feindbild"

"Die Natur leidet unter der Klimakrise viel stärker als unter Windkraft", sagte Neunteufel. Die Gemeinde habe sich bewusst für das Projekt eingesetzt, es werde von allen Fraktionen im Gemeinderat und auch von der Bevölkerung mitgetragen.

Die Bedingungen seien ideal: Die Region zählt zu den windstärksten Zonen im Bundesland, der Standort liegt in einem dünn besiedelten Gebiet und nötige Infrastruktur, wie etwa Forststraßen, sei schon vorhanden. Der Windpark, für den eine Investition von rund 250 Millionen Euro geplant ist, könnte rund 125.000 Haushalte mit Strom versorgen.

Fotomontage vom Projektgebiet in Sandl, wo auf den Gründen des Forstgutes Rosenhof auf elf (von 1000 Hektar) der Windpark errichtet werden soll. Bild: Windpark Sandl

"Windräder werden als Feindbild gesehen", kritisierte Kaineder. Dabei seien sie ein wesentlicher Hebel für die Unabhängigkeit von russischem Gas. "Mehr Windräder bedeuten günstigeren Strom, sie regieren an der Wirklichkeit vorbei", attackierte der Umweltlandesrat die schwarz-blaue Landesregierung.

Drohende Einsprüche und Klagen

Derzeit läuft die Umweltverträglichkeitsprüfung, Kaineder ist als Umweltlandesrat Chef der zuständigen Behörde. Ziel der Prüfung sei es, einen Ausgleich der Interessen zu erreichen: So können bei Projekten Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz vorgeschrieben werden. Die Projektbetreiber hätten sich dafür stets offen gezeigt. Mit dem Abschluss der Prüfung sei in eineinhalb Jahren zu rechnen. Sie werde wohl auch weitergeführt, wenn die Verordnung in Kraft tritt.

Weil die rechtliche Grundlage "dünn" und die fachliche Begründung "lückenhaft" seien, drohen dem Land Oberösterreich laut Kaineder Einsprüche und Klagen von Projektwerbern. "Für Investitionen ist so etwas Gift, es ist ein Schaden für den Wirtschaftsstandort." Im aktuellen Entwurf seien keine Übergangsfristen für bereits eingereichte Projekte enthalten.

Die Verordnung sei auch ein Eingriff in die Gemeindeautonomie. Für die 89 betroffenen Gemeinden hätten die Ausschlusszonen wirtschaftliche Folgen: Für Härtefallausgleichsgemeinden wie Sandl - sie können ihre Ausgaben nicht durch ihre Einnahmen decken - falle die Möglichkeit weg, durch Anlagen kommunale Abgaben und Steuern zu lukrieren.

Der Bürgermeister der Gemeinde Sandl hofft indes weiter auf grünes Licht für den Windpark: "Wir geben die Hoffnung nicht auf, das Projekt ist zu gut vorbereitet."

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner

