Große Anspannung, hohe Erwartungen, viel Kritik: Die heutige Präsentation von Microsofts neuem Betriebssystem Windows 11 warf schon in den vergangenen Tagen ihre Schatten voraus. Denn in der Computerszene gilt das neue System des US-Konzerns als richtungsweisend, wie Firmen und Private in den kommenden Jahren digital arbeiten, kommunizieren und sich vernetzen – und das moderner, schneller und stabiler als bisher, so der Tenor.