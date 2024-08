80 weitere Windräder in Oberösterreich? "Energiewende wird Landschaftsbild verändern"

Derzeit gibt es in Oberösterreich 31 Windkraftanlagen, sie produzieren jährlich 115 Millionen Kilowattstunden Strom. Geht es nach der Interessensgemeinschaft Windkraft (IGW) können bis 2030 weitere 80 Windräder dazukommen. Vor allem der Wirtschaftsstandort und die energieintensive Industrie würden von der erneuerbaren Energie profitieren, sagten Josef Plank (Obmann IGW) und Joachim Payr (Obmann IGW Oberösterreich) bei einer Pressekonferenz in Linz.

Die 80 Windräder würden 1,2 Terrawattstunden sauberen Strom liefern, das entspreche acht Prozent des Gesamtstromverbrauchs des Bundeslands. Der Ausbau sei notwendig, um die österreichischen Klimaziele - 100 Prozent erneuerbarer Strom bis 2030 - zu erreichen. Die vom Land Oberösterreich angestrebte Einteilung in Windkraft-Zonen wird von der IGW begrüßt. Sie könnte den Prozess unter Umständen beschleunigen: Denn bei der Zonierung sei eine strategische Umweltprüfung enthalten, eine zusätzliche Widmung könnte dann entfallen, sagte Payr.

Beschleunigte Verfahren gefordert

Es brauche jedoch beschleunigte Behördenverfahren, um die Projekte zeitgerecht zu realisieren. Denn während in manchen Bundesländern der Bewilligungsprozess in zwei Jahren erledigt sei, würde er anderswo in Extremfällen sechs bis acht Jahre in Anspruch nehmen, sagte Plank. "Die Windkraftbranche hat die Anzahl ihrer Mitarbeiter verdoppelt, die Einreichungen werden zunehmen", sagte Payr. Dementsprechend müsse auch beim Personal in den Behörden aufgestockt werden.

Der Ausbau der Windkraft bedeute günstigen Strom und eine sichere Energieversorgung für Bevölkerung und Unternehmen: "Oberösterreich hat großes ungenutztes Potenzial, das unbedingt genutzt werden muss. Nur so kann der Wirtschaftsstandort mit seinen tausenden Arbeitsplätzen langfristig gesichert werden", sagte Payr. Das wüssten auch die Betriebe selbst, so sei etwa die Voestalpine Mitglied bei der IG Windkraft. Rund 30 oberösterreichische Firmen seien außerdem Zulieferer für die globale Windindustrie.

Verändertes Landschaftsbild

Die Grundlage für oder gegen ein Projekt müsse auf sachlicher und rechtlicher Basis getroffen werden, hieß es. Die "Frage, ob das Windrad gefällt", dürfe keine Rolle spielen. "Die Energiewende wird das Landschaftsbild verändern, aber das geschieht, um den Standort zu erhalten", sagte Payr. Er stammt aus Munderfing, wo seit bald zehn Jahren ein Windpark steht. In der Gemeinde sei man stolz auf das Projekt, sagt er. Die größten Hindernisse beim Ausbau seien Falschinformationen und politische Zerwürfnisse in Gemeinderäten, die dann die Realisierung von Windkraftanlagen verhindern.

Ebenfalls ein Hindernis ist das fehlende Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG), das in dieser Legislaturperiode wohl nicht mehr umgesetzt wird. Damit wird der rechtliche Rahmen für den Umstieg auf Erneuerbare festgelegt, vor allem der Netzausbau ist daran gekoppelt. Derzeit dürften die Netzbetreiber nämlich keine Speicher errichten, der Ausbau werde dadurch gebremst. "Wir verlieren wertvolle Zeit, das ist untragbar", sagte Plank.

