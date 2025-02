Windkraft Sandl: Betreiber geben Hoffnung nicht auf

Die beiden Großgrundbesitzer wollen in einen neuen Windpark auf den Gründen des Forstguts Rosenhof im nördlichen Mühlviertel 22 Windräder mit je 7,2 MW Leistung rund 250 Millionen Euro investieren. Dass das bereits zur UVP eingereichte Projekt bald in einer Windkraft-Ausschlusszone liegen könnte, wollen die beiden nicht so einfach hinnehmen. Es gehe um den Wirtschaftsstandort und um eine fachliche, nicht politische Entscheidung.