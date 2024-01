Windhager: Wie geht es nach der Insolvenz weiter?

Nach der Eröffnung von drei Insolvenzverfahren der Windhager-Gruppe in Salzburg haben die Insolvenzverwalter ihre Arbeit aufgenommen. Am Dienstag wurden bei einer Betriebsversammlung die Beschäftigten über den Stand der Dinge informiert. Sie haben keine Dezember-Entgelte mehr erhalten.

Zu klären ist vor allem, wie es mit dem Unternehmen in den kommenden Monaten weitergeht. Konzentriert man sich wieder auf das Kerngeschäft mit Heizkesseln? Wenn ja, würde das bedeuten, dass man das große Wärmepumpenwerk in Pinsdorf, das wesentlich teurer wurde als erwartet, Mitauslöser für die Insolvenz war und fast fertig ist, verkaufen würde?



Offen ist auch, ob jemand Interesse hat, Windhager ganz oder teilweise zu übernehmen. Derzeit gehört Windhager der Hathor Privatstiftung, die von Gernot Windhager eingerichtet wurde. Dieser agierte bis zuletzt mit Stefan Gubi als Geschäftsführer der Unternehmensgruppe.



Dem Vernehmen nach gibt es mehrere Interessenten. Ob es sich dabei um Konkurrenten handelt oder Finanzinvestoren, ist offen. Tatsache ist, dass etliche Konkurrenten derzeit genug Kapazitäten haben und jüngst geschaffen haben, die allesamt nicht ausgelastet sind. Für Finanzinvestoren könnte Windhager deshalb interessant sein, weil die angekündigten Förderungen der öffentlichen Hand für den Heizungstausch in Österreich und Deutschland ab Jahresmitte zu einem deutlichen Nachfrageschub führen könnten.

