Wimberger: Zwei Zukäufe und ein neues Standbein

Das Mühlviertler Bauunternehmen Wimberger hat erneut zwei Zukäufe getätigt: Wie am Mittwoch bekannt wurde, wurde die Mehrheit an der Gartner Türen Vertriebs GmbH aus Eferding sowie an der Gartner Metall GmbH aus Vorderweißenbach übernommen. Wimberger übernimmt an beiden Unternehmen jeweils 80 Prozent, der restliche Anteil bleibt in Händen der bisherigen Eigentümer.