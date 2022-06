Willibald Cernko bald neuer CEO der Erste Group

Der derzeitige Firmenkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich wurde heute (Mittwoch) vom Aufsichtsrat der Erste Group in einer außerordentlichen Sitzung zum Nachfolger von CEO Bernd Spalt bestellt, der vor einem Monat überraschend angekündigt hatte, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Cernko (65) übernimmt außerdem die Funktion des Chief Retail Officers in der Erste Group.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Willi Cernko einen kundennahen, erfahrenen und bestens vernetzten CEO für die Erste Group gefunden haben", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Erste Group, Friedrich Rödler, laut Aussendung. "Ich übernehme den Vorsitz einer hervorragend geführten und stark aufgestellten Bankengruppe und freue mich sehr über diese neue Aufgabe", wird Cernko zitiert.

Cernko ist seit 2019 Firmenkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich. Von 2017 bis 2019 war er Vorstandsmitglied in der Erste Group. Bevor er zur Erste wechselte, war er CEO der UniCredit Bank Austria und über 20 Jahre in vielen verschiedenen Managementfunktionen in der Bank Austria, in der HypoVereinsbank und in der UniCredit Group tätig. Cernkos aktuelle Funktionsperiode bleibe unberührt und laufe bis 31. Dezember 2024, heißt es in der Mitteilung. Seine Funktion als Firmenkundenvorstand in der Erste Bank Oesterreich wird nachbesetzt.