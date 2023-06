Wifo-Chef: "Preise für Energie schneller senken!"

Die im Vergleich zu Europa immer noch sehr hohe Inflation in Österreich wird laut Einschätzung der Wirtschaftsforscher nicht so schnell sinken. "Wir haben Handlungsbedarf. Der hohe Abstand zur EU muss uns Sorgen machen. Wir werden bis 2027 das Zwei-Prozent-Ziel nicht schaffen", sagte Wifo-Chef Gabriel Felbermayr bei der Sommer-Konjuntktur-Prognose, die das Wirtschaftsforschungsinstitut gemeinsam mit dem Institut Höherer Studien (IHS) am Mittwoch in Wien präsentierte.

Gegenüber der März-Prognose erhöhte das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) die Inflationserwartung für 2023 um 0,4 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent, das IHS rechnet für heuer wie im März mit einer Teuerungsrate von 7,5 Prozent. Für 2024 bestätigte das Wifo die bereits im März prognostizierte Inflationsrate von 3,8 Prozent, das IHS erhöhte um 0,5 Prozentpunkte auf 4 Prozent. Als Maßnahme gegen die hohen Preissteigerungen fordern die Ökonomen Zurückhaltung bei den Budgetausgaben. Die Lohnabschlüsse im Herbst dürften wieder, weil vergangenheitsbezogen, hoch ausfallen.

"Da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, wir hätten früher Maßnahmen gegen die Inflation setzen müssen", so Felbermayr. Er fordert die Politik als Haupteigentümer der heimischen Energieversorger auf, die Energiepreise zu senken, und zwar "schneller und in größerem Ausmaß" als bisher. "Das ist auch legitim, denn dem grünen Strom gehört die Zukunft, der relative Preis von Grünstrom muss im Vergleich zu fossil erzeugtem Strom sinken." Aber auch eine Absenkung der Mehrwertsteuer könne diskutiert werden, wenngleich das "teuer und die ultima ratio" wäre.

Zum Vergleich: Im Vorjahr betrug die Inflation 8,6 Prozent und das reale Wirtschaftswachstum belief sich auf 4,9 Prozent. Die Arbeitslosenrate dürfte im laufenden Jahr nur minimal steigen.

Schierig für OÖ: Betriebe verlieren international Marktanteile

Für das laufende Jahr erwarten die Institute - wie in ihrer März-Prognose - ein reales Wirtschaftswachstum von 0,3 bzw. 0,5 Prozent. Einer Rezession in der Industrie stehen laut Wifo Wertschöpfungszuwächse in der Dienstleistungsbranche gegenüber. Anders als in Deutschland, wo der schwache private Konsum für die Rezession verantwortlich ist, ist in Österreich die lahme Industriekonjunktur die Ursache für das Mini-Wirtschaftswachstum. Für das kommende Jahr senkte das Wifo die Wachstumsprognose für die heimische Wirtschaft um 0,4 Prozentpunkte auf 1,4 Prozent, das IHS beließ die Schätzung bei 1,4 Prozent.

Die hohen Kosten bzw. Lohnsteigerungen ließen die Unternehmen ihre Preise anheben. Auch die Gewinnaufschläge dürften gestiegen sein, urteilen die Wirtschaftsforscher, was wiederum die Inflation treibt. International hat der Anstieg der Lohnstückkosten um zehn Prozent in 2023, einem der höchsten Werte der vergangenen 30 Jahre, zum Verlust von Marktanteilen für Österreichs Wirtschaft geführt. Das dürfte besonders in Oberösterreichs stark exportorientierter Industrie Spuren hinterlassen.

Wenig Spuren im Arbeitsmarkt, weil de facto Vollbeschäftigung

Das schwache Wirtschaftswachstum hinterlässt aber relativ wenig Spuren am Arbeitsmarkt. Das Wifo geht von einem Anstieg der nationalen Arbeitslosenrate von nur 0,1 Prozentpunkten auf 6,4 Prozent aus, das IHS rechnet mit einem Anstieg von 0,2 Prozentpunkten. Der robuste Arbeitsmarkt, kräftige nominelle Lohnzuwächse und eine sinkende Sparquote sollten heuer laut den Konjunkturexperten zu einem Anstieg des realen, privaten Konsums von 0,9 bzw. 0,5 Prozent führen. Für 2024 gehen die Ökonomen von einem Rückgang der Arbeitslosenquote auf 6,1 bzw. 6,3 Prozent aus.

