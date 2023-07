Wifo: Stimmung im Einzelhandel weiter schlecht

Nominell wurde zwar ein Wachstum verzeichnet, aber inflationsbereinigt ist die Branche seit September des vergangenen Jahres nicht mehr gewachsen. Das geht aus einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo (Konjunkturreport Einzelhandel) im Auftrag des Handelsverbands hervor. Die Preissteigerungen, die den privaten Konsum dämpfen, haben demnach vor allem das Geschäft von Elektro- und Möbelhändlern belastet. Auch Versand- und Internethandel leiden: Sie haben in den ersten vier Monaten des heurigen Jahres an Umsatz eingebüßt. Die Stimmung in der Branche ist dementsprechend: So hat sich der Saldo aus positiven und negativen Einschätzungen im Juni erneut verschlechtert und lag bei minus 10,8 Punkten.

Der Konjunkturreport zeige, dass sich der Handel nicht an der Teuerung bereichere, sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will: "Unsere Branche agiert inflationsdämpfend im Sinne der Konsumenten und rauft damit ums wirtschaftliche Durchkommen." Heuer werde der Konsum nur minimal um etwa 0,9 Prozent steigen, erwarten die Wirtschaftsforscher. 2024 sollte die Konsumnachfrage allerdings deutlicher, um 1,8 Prozent, steigen. Ein weiteres Problem der Branche sind die fehlenden Arbeitskräfte: Laut der Wifo-Studie können 14.700 offene Stellen nicht zeitnah besetzt werden.

