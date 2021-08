Wifo: Erholung der Wirtschaft hält an

Die Erholung der österreichischen Wirtschaft hält nach Einschätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) weiter an. Die Dynamik hat sich zuletzt aber etwas abgeschwächt und dürfte noch in den Sommermonaten den Plafond erreichen. Im Juli dürfte die Wirtschaftsleistung rund 6,7 Prozent über dem Vorjahresmonat gelegen sein, so der Konjunkturbericht.

Corona-Lockerungen als Motor

Die Erholung hat sich durch die Aufhebung der behördlichen Corona-Einschränkungen in vielen Branchen im zweiten Quartal deutlich beschleunigt. Profitiert haben vor allem Branchen wie Handel, Gastronomie, Beherbergung und körpernahe Dienstleistungen. Auch die günstige Industrie- und Baukonjunktur hielt laut Wifo an. Die Wirtschaftsaktivität habe im Juli wieder das Vorkrisenniveau erreicht.

Das Wirtschaftsforschungsinstitut wies zudem darauf hin, dass die Inflationsrate Österreichs mit 2,8 Prozent im Juni erneut merklich über jener des Euroraums (1,9 Prozent) gelegen sei. Zur Teuerung würden nach wie vor die Energiepreise beitragen, der Anstieg sei aber auf das besonders niedrige Preisniveau des Vorjahres zurückzuführen.

Auch bei Restaurants und Hotels habe es zuletzt einen deutlichen Preisanstieg gegeben. Jene von Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken hätten sich hingegen kaum verändert.