Wifo-Chef warnt vor Gas-Chaos im Herbst

Eine deutlich konkretere Planung als bisher von der Regierung kommuniziert wünscht sich der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts, Gabriel Felbermayr. "Wir könnten besser informiert sein", sagte der Ökonom auf eine Frage in der ORF-Pressestunde, was er von den Plänen der türkis-grünen Bundesregierung zu einer womöglich notwendigen Gas-Rationierung und -Verteilung wisse.

"Wir wissen auch nicht wirklich Bescheid über Details." Es sei aber dringend und jetzt festzulegen, wie eine Energielenkung vorgenommen werden könnte. "Da ist die Gefahr, dass wir im Herbst Chaos erleben." Felbermayr bringt immer wieder die Möglichkeit von Auktionen, also Versteigerungen, ins Spiel. Zuerst brauche es aber eine konkrete Planung, welche Sektoren wie von Restriktionen betroffen sein würden.

ZIB 1: WIFO erhöht Inflationsprognose

Bekomme ein Sektor etwa zehn Prozent weniger Gas, gehöre überlegt, wo dieses innerhalb des Sektors eingespart werden soll. Und dazu brauche es Begleitmaßnahmen bei den Versteigerungen, damit nicht liquiditätsschwache aber wichtige Unternehmen leer ausgehen. Für die Liquidität seien auch Banken gefragt, so Felbermayr.

Beim Öl bekräftigte Felbermayr den Wifo-Standpunkt. Der besagt, anstatt eines Embargos sollte besser mit Importzöllen für Neugeschäfte vorgegangen werden. An russischem Rohöl hänge man in Österreich nur indirekt über Produkte, die aus Deutschland in die Alpenrepublik gelangen.

Felbermayr zur Schieflage am Arbeitsmarkt:

Viel wichtiger für Österreich sei Rohöl aus Kasachstan. Solange dieses hierher gelange, seien die Auswirkungen eines Ölembargos gering, so Felbermayr. Aber: Das kommt über das Territorium Russlands. "Und wenn die Russen das nicht mehr zulassen aufgrund eines Embargos, dann hätten wir in Österreich ein Problem." Ein Ölembargo gegen Russland würde die Teuerung jedenfalls um weitere 0,3 bis 0,5 Prozentpunkte steigen lassen, so der Ökonom.

Felbermayr zur Abhängigkeit der Energieversorgung von Russland:

Die hohe Inflation, deren Jahresdurchschnitt im Übrigen jetzt bei 6,5 statt bisher 5,8 Prozent zu liegen kommen dürfte, erfordere ein rasches Agieren der Regierung: Die Sozialleistungen – Familienbeihilfe, Mindestsicherung und Pflegegeld – gehörten automatisch an die Inflation gekoppelt. Gegenfinanzierung könne eine Erbschaftssteuer sein, die in Österreich als "heilige Kuh" behandelt werde. Für diese Ansage gab es Lob von der SPÖ.

Auch die Abschaffung der kalten Progression wäre wichtig – vor allem im Hinblick auf die Lohnrunden im Herbst. Diese würden schwierig werden.

Reaktionen

SPÖ: SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer ist nicht weiter überrascht über die Warnung des Chefs des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO), Gabriel Felbermayr, in der ORF-Pressestunde, dass es im Herbst ein Chaos bei der Gasversorgung geben könnte. "Der WIFO-Chef bestätigt die Plan- und Tatenlosigkeit der türkis-grünen Bundesregierung. Wenn es hier nicht rasch detaillierte Pläne gibt, dann gibt es im Krisenfall eine absolute Katastrophe! ÖVP und Grüne dürfen unser Land nicht länger blind gegen die Wand fahren!", kritisiert Krainer. Felbermayr griff auch die Forderung einer Erbschaftssteuer auf: "Das wäre schon wichtig, sich das anzusehen." Krainer fügt dem hinzu: "Mit einer fairen Abgabe auf Millionenerbschaften könnten wir die Krise für die Mehrheit der Bevölkerung abfedern! 98% der Erben wären von einer solchen Abgabe nicht betroffen, sie würden aber von Maßnahmen gegen die Teuerung profitieren."

Zur Herbstlohnrunde: Während eher arbeitgebernahe Wirtschaftswissenschafter wie etwa IV-Chefökonom Christian Helmenstein bei aus ihrer Sicht zu hohen Gehaltsabschlüssen zuletzt vor einer Lohn-Preisspirale warnten, sprechen arbeitnehmernähere vom Gegenteil. Erst heute bekräftigte AK-Chefökonom Markus Marterbauer im "Kurier": "Wenn schon, müsste es Preis-Lohnspirale heißen." So argumentiert wird auch seitens der Gewerkschaft. PRO-GE-Chef und SPÖ-Politiker Rainer Wimmer sagt der Zeitung zu den Lohnverhandlungen zudem, dass die Unternehmen die Teuerung an ihre Kunden weitergeben könnten, Arbeitnehmer aber nichts von der Inflation weitergeben könnten. Freilich sagen auch die Betriebe, dass Preissteigerungen nur schwer eins zu eins und vor allem immer auch nur zeitverzögert weitergereicht werden können.

FPÖ: "Die schwarz-grüne Bundesregierung darf nicht länger als EU-Anhängsel agieren und aus Scheinmoral die Russland-Sanktionen einfach abnicken. Denn dadurch heizt sie die Rekord-Inflation immer weiter an und vernichtet unseren Wohlstand und unsere Wirtschaft. Bundeskanzler Nehammer muss daher beim EU-Sondergipfel in den nächsten beiden Tagen klaren Widerstand gegen die Energie-Embargo-Pläne der EU einlegen, wie dies bereits andere Mitgliedsstaaten machen", forderte FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann Herbert Kickl heute und verwies dabei auf die Erhöhung der WIFO-Inflationsprognose auf 6,5 Prozent für 2022 und Aussagen von WIFO-Chef Felbermayr in der ORF-"Pressestunde", wonach allein ein Öl-Embargo die Teuerung um bis zu 0,5 Prozent weiter ansteigen lassen würde.