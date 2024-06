Wifi: Trotz Digitalisierung bleibt das Kursbuch analog

Von der Schweißtechnik-Ausbildung in der Werkstatt über ein online abgehaltenes Photoshop-Seminar bis hin zum Sprachkurs: Mehr als 10.000 Kurse umfasst das Angebot des Wifi Oberösterreich.

Das physische Kursbuch, in dem auf rund 500 Seiten das gesamte Angebot aufgelistet ist, bleibe auch in Zukunft bestehen, sagte Wifi-Institutsleiter Harald Wolfslehner bei der Vorstellung des neuen Programms. Denn auch wenn 65 Prozent der Buchungen mittlerweile online erfolgen, würden sich 40 Prozent der Kunden über das Kursbuch informieren.

Online-Anteil bei Kursen steigt

Mit Ende diesen Geschäftsjahres werde das Wifi Oberösterreich die Marke von 100.000 Teilnehmern erreichen. "Dieser Meilenstein unterstreicht das Vertrauen und die Zufriedenheit der Menschen in unsere Bildungseinrichtung", sagte Wifi-Kuratorin Doris Cuturi-Stern.

Im Kursjahr 2023/24 fanden 10.200 Lehrabschlussprüfungen statt. Die Zahl der Online-Kurse steigt: Etwa 9500 Kunden absolvierten im vergangenen Kursjahr 1050 Online-Kurse, am häufigsten gebucht wurden Programme in den Bereichen Buchhaltung und Personalverrechnung. Auch 300 Sprachkurse werden online angeboten. Präsenz sei aber weiterhin unverzichtbar, sagte Wolfslehner.

Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Künstliche Intelligenz

250 neue Kurse wurden für das Jahr 2024/25 in das Programm aufgenommen, die Schwerpunkte liegen auf den Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Technologie. Neu sind etwa die Kurse "Einführung in das Vertragsrecht für Nicht-Juristen", "Entsorgungs- und Recyclingsfachkraft", "Glasfasertechnik Komplettausbildung" und "Diplomlehrgang Controlling".

Auch Künstliche Intelligenz ist Bestandteil vieler Programme geworden: Mit der Unternehmer-Akademie soll es künftig mehr Seminare geben, um Klein- und Mittelunternehmen in diesem Bereich zu unterstützen. Unternehmer und ihre Mitarbeiter sollten lernen, wie sie die Technologie einsetzen können, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern, sagte Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich.

Von 12. bis 14. Juni veranstaltet das Wifi Informationsveranstaltungen, an denen Interessiert online teilnehmen und für sich den geeigneten Kurs finden können. In Oberösterreich ist das Wifi mit zwölf Stellen vertreten. Hummer stellte bei der Pressekonferenz eine Generalsanierung des Wifi-Gebäudes in Linz in Aussicht.

