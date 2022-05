Für die hauseigene Forschung rund um nachhaltige Verpackungen suchte und fand der Trauner Spezialpapier-Erzeuger Delfort zwei internationale Expertinnen. Ein entscheidendes Kriterium, die beiden zu gewinnen, war jeweils die Möglichkeit, Plätze in einer internationalen Schule in der Region für die Kinder zu bekommen – was in Oberösterreich nicht gelang.