"Für uns ist es wichtig, den Standort von Jamie Oliver in Wien zu erhalten", sagte Robert Huth im Anschluss an erfolgreich abgeschlossene Übernahmegespräche mit dem Franchise-Partner, der ungarischen Zsidai Group, und der Jamie Oliver Group in Großbritannien. Der Name wird auf "Jamie Oliver Wien" geändert. Die Mitarbeiter sollen bleiben, das Konzept soll erweitert werden.

Wie berichtet, ist die Restaurantkette des Fernsehkochs Jamie Oliver im Vorjahr in die Pleite geschlittert: Der Großteil der Restaurants in England musste schließen, die österreichischen Standorte waren von der Pleite nicht betroffen.