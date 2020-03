Wiener Börsechef ruft zum Aktienkauf auf , aber ohne Gewähr

Boschan und der Aufsichtsratschef der Börse, Wienerberger-Chef Heim Scheuch, schrieben gemeinsam mit den CEOs aller großen ATX-Konzerne einen offenen Brief an heimische und internationale Investoren. "Die aktuelle Bewertung, der ATX wird weit unter seinem Buchwert gehandelt, spiegelt nach Meinung der heimischen Leitbetriebe ein zu pessimistisches Bild wider", so Boschan in einer Presseaussendung am Donnerstag. "Trotz strikter Maßnahmen zur Eindämmung des Virus befindet sich die österreichische Wirtschaft mitnichten im Stillstand, dank eines hohen Digitalisierungsgrades."

Unterschrieben haben unter anderem die Vorstandschefs von Verbund, Erste Group, RBI, UNIQA, FACC, Immofinanz, VIG, OMV, Post, voestalpine, Andritz, Do&Co, Lenzing, Kapsch und Telekom Austria sowie etliche Finanzvorstände. Sie versprühen im dem Schreiben wie auch Notenbankgouverneur Robert Holzmann Optimismus. Österreichs Wirtschaft sei stark und widerstandsfähig.

Der Presseaussendung der Wiener Börse ist ein Haftungsausschluss angehängt: "Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen, die auf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gegenwärtigen Annahmen basieren, enthalten. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen eintreten werden. Weiters weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass diese Pressemitteilung nicht als Grundlage für eine Investitionsentscheidung dient und weder eine Aufforderung zum Kauf noch eine Anlageempfehlung der Wiener Börse AG darstellt. Die Angaben in dieser Pressemitteilung erfolgen ohne Gewähr."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. voestalpine Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.