Wiener Börse schließt mit massiven Gewinnen

Der heimische Leitindex ATX stieg massiv um 10,74 Prozent auf 1.889,19 Einheiten. Seit Jahresbeginn liegt der ATX nach den jüngsten Kurseinbrüchen infolge der Corona-Krise aber immer noch rund 40 Prozent im Minus.

Zeitweise war das Börsenbarometer am Freitag auf ein Tageshoch von über 1.960 Stellen gestiegen und verbuchte einen Aufschlag von annähernd 15 Prozent. Hätte der Index die Gewinne gehalten, wäre dies der höchste prozentuelle Tagesgewinn seiner Geschichte gewesen.

Konjunkturseitig waren am Freitag keine impulsgebenden Daten veröffentlicht worden. Vielmehr sprachen einige Experten von Erholungsgewinnen nach zwei mehr als turbulenten Wochen, in denen die Leitindizes der internationalen Finanzwelt neuen Tiefs und Hoch nachjagten - so auch der ATX.