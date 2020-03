Wiener Börse eröffnet erneut tiefrot

Die europäischen Börsen sind trotz der geldpolitischen Notfallaktion der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) vom Vorabend mit schweren Kursverlusten in den Handelstag am Montag gestartet. Die Corona-Pandemie war weiter das beherrschende Thema. Der Wiener Aktienindex ATX büßte im Frühhandel 7,59 Prozent auf 1848,82 Punkte ein.

Der Euro-Stoxx-50 verlor bis 9.25 Uhr 6,66 Prozent auf 2413,75 Punkte. Der deutsche Leitindex Dax fiel um 8,2 Prozent auf 8472,22 Zähler - der tiefste Stand seit Herbst 2014.

Auch die Maßnahmen mehrerer Notenbanken rund um den Globus konnten die Kursverluste nicht eindämmen. Von den 30 DAX-Titeln mussten zehn Aktien prozentual zweistellige Verluste hinnehmen.

Mit den erneuten Verlusten summiert sich der Einbruch des DAX in den vergangenen gut drei Wochen mittlerweile auf fast 40 Prozent. "Das kreischende Abbremsen der weltweiten Konjunktur ist zu beängstigend, als dass die US-Notenbank noch beruhigen könnte", schrieb Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank. Selbst Nullzinsen könnten massive Verluste der Unternehmen und Einkommensausfälle von Beschäftigten nicht aufwiegen.

MTU und Lufthansa besonders betroffen

Mit den Aktien der Lufthansa und von MTU Aero Engines lagen zwei Titel am Ende des DAX, die schwer vom Coronavirus belastet werden. MTU brachen um 18 Prozent ein und Lufthansa um 13 Prozent ein. Lufthansa fielen auf den tiefsten Stand seit Mitte 2012. Die Lufthansa streicht wegen des Virus die Dividende, um so die Zahlungsfähigkeit zu sichern. Fraport-Aktien brachen um 16,5 Prozent ein angesichts des immer mehr zum Erliegen kommenden weltweiten Flugverkehrs.

Masken-Hersteller als großer Profiteur

Bayer-Aktien waren mit einem Minus von 4,8 Prozent der stabilste DAX-Titel. Laut einem Medienbericht steuert der Pharma- und Agrarchemiekonzern im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken von Glyphosat-Unkrautvernichtern auf eine Lösung zu.

Gegen den einbrechenden Markt schnellten Papiere von Drägerwerk um 20 Prozent nach oben. Das Unternehmen fertigt unter anderem Atemschutzmasken.

In London ging es für den FTSE-100 um 6,17 Prozent auf 5034,64 Zähler nach unten.

Die US-Notenbank hatte am Vorabend angesichts von Anlegerpanik und Rezessionsängsten wegen des neuartigen Coronavirus zu weiteren drastischen Mitteln gegriffen. In einer Notfallaktion senkte sie den Leitzins überraschend um einen ganzen Prozentpunkt auf fast null Prozent und kündigte ein Maßnahmenpaket in Koordination mit anderen Notenbanken an.

Außerdem will die Fed die Wirtschaft mit einem 700 Milliarden Dollar schweren Anleihekaufprogramm ankurbeln und Banken vorübergehend Notfallkredite gewähren. Japans Notenbank ergriff daraufhin weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Krise.