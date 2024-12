Wiener Börse: ATX schließt mit Jahresplus von 6,6 Prozent

Der österreichische Aktienindex ATX legte in einer verkürzten Börsensitzung 0,90 Prozent auf 3.663,01 Punkte zu. Auf Jahressicht hat der Index damit 6,64 Prozent gewonnen. Angetrieben wurde der ATX heuer vor allem von der starken Performance der Bank-Aktien.

Auch an anderen wichtigen Börsen ging es 2024 nach oben. Der deutsche DAX beendete das ablaufende Jahr am Montag mit einer Jahresperformance von knapp 19 Prozent. Der Euro-Stoxx-50 peilt an seinem vorletzten Handelstag ein Jahresplus von knapp 8 Prozent an. Der Dow Jones hält vor seiner vorletzten Sitzung bei einer Jahresperformance von gut 14 Prozent.

Angetrieben wurden die Börsen heuer vom Rückgang der Inflation und den damit möglichen Leitzinssenkungen sowie der Hoffnung auf Produktivitätsgewinne durch den Einsatz von KI. Für Unsicherheit sorgen aber weiter die internationalen Konflikte, und hier vor allem die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine. Dazu kommen Sorgen, dass die wirtschaftspolitischen Pläne von Donald Trump in mehr Inflation und einen Handelskrieg resultieren könnten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.