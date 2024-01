Wien will EU-Behörde ansiedeln

Je eine Stunde blieb den Vertreterinnen und Vertretern der neun Bewerbungen um den künftigen Sitz der neu einzurichtenden EU-Anti-Geldwäsche-Behörde am Dienstag im EU-Parlament in Brüssel Zeit, um ihrer Stadt ins rechte Licht zu rücken.

Auch Österreich ist angetreten – Wien hat der Einrichtung den roten Teppich ausgerollt. So soll die Behörde in einem zentral gelegenen Neubau unterkommen, geschätzte Mietkosten für die Republik: zwei bis drei Millionen Euro, sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP), der für die Anhörung nach Brüssel gereist war.

Die Stadt Wien habe beschlossen, im Falle einer Ansiedlung eine eigene europäische Schule für die Bediensteten errichtet werden soll. In den Bewerbungsunterlagen wird auf die bereits bestehenden elf internationalen Schulen verwiesen – man habe alle kontaktiert und könne 1000 Kindern Plätze garantieren. Im ersten Jahr will man den rund 400 Mitarbeitenden zudem das Klimaticket schenken.

Brunner verwies auf Wiens große Erfahrung als Standort internationaler Organisationen. Mehr als 40 seien in der Hauptstadt ansässig, darunter das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung. "Wir glauben, dass das Synergien möglich sein," Wie sicher er ist, das Rennen zu machen? "Wenn es um die Sache geht, haben wir sehr gute Chancen."

Nur geht es bei der Ansiedlung von internationalen Einrichtungen, von denen nicht nur Prestige, sondern auch ein wirtschaftlicher Nutzen zu erwarten ist, nicht nur um die Sache. Sie sind auch ein Politikum. Der deutsche Finanzminister Christian Lindner machte sich für die Finanzmetropole Frankfurt als Standort stark. Auch Paris werden gute Chancen eingeräumt. Mit Rom, Madrid, Brüssel, Dublin, Riga und Vilnius konkurrieren sechs weitere Hauptstädte um den Zuschlag. Der soll erstmals unter Beteiligung des EU-Parlaments erfolgen.

Tonangebend dürfte der Rat der Mitgliedsstaaten bleiben, der eine Kandidatenstadt in die Gespräche mit dem Parlament einbringen will. Dafür sollen die einzelnen Länder ein Kontingent an Punkten an die favorisierten Städte vergeben. Das Prozedere erinnerte Beobachter umgehend an den Songcontest – wenn auch in weitaus weniger unterhaltsamer Form.

Autor Thomas Sendlhofer EU-Korrespondent Thomas Sendlhofer