Wien Energie senkt Preise: 340 Millionen Euro sollen an Kunden zurückgehen

In Summe sollen nun 340 Millionen Euro statt der bereits angekündigten 140 Millionen Euro an die Kunden zurückfließen.

Ein Sprecher des stadteigenen Energieversorgers bestätigte entsprechende Medienberichte. Diesen zufolge sollen sowohl Fernwärme-, Strom- und Gaskunden zum Zug kommen. Gutscheine oder Bargeld solle es keines geben, sondern es werde vor allem Preissenkungen geben. Weiters sollen neben Neukunden auch Bestands- und Firmenkunden profitieren. Die Rede ist von Senkungen der Listenpreise ab 1. Juli um 25 bis 52 Prozent (je nach Vertragsbindung). Die genauen Modalitäten wollte der Wien-Energie-Sprecher allerdings noch nicht bestätigen.

Bereits im April war ein Energiehilfe-Paket in Höhe von 140 Millionen Euro angekündigt worden. 80 Millionen Euro davon würden Strom- und Gaskunden im Sommer in Form von Freienergietagen und Rabatten erhalten, hieß es damals. 50 Millionen Euro sollte in einen rückwirkenden Fernwärme-Rabatt fließen. Weiter 10 Millionen waren für soziale Härtefälle vorgesehen.

Bevor die nun geplanten 340 Millionen an die Kunden weitergeben werden, muss unter anderem noch die Energieallianz - die gemeinsame Energievertriebs- und -handelsgesellschaft von Burgenland Energie, EVN und Wien Energie - zustimmen.

