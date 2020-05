Wiederbelebung der Wirtschaft mit neuen Schulden statt Sparpaketen

LINZ. Mit Investitionen in die Infrastruktur, in das Bildungssystem in die Forschung auf der einen Seite und mit Entlastung des Faktors Arbeit und einer "großzügigen vorzeitigen Abschreibung" für industrielle Investitionen will der Industrielle und frühere Finanzminister Hannes Androsch Österreichs Wirtschaft wiederbeleben und hochfahren, sagt er im OÖN-Gespräch.

Die Maßnahmen, die Androsch vorschlägt, haben eines gemeinsam: Sie kosten viel Geld. Auf die Frage, wie er das finanzieren würde, kommt prompt die Antwort: "Mit Schulden, das Geld ist da", sagt Androsch. Die Zinsen seien derzeit niedrig und dürften auch niedrig bleiben. "Es geht jetzt darum, kurzfristig die Nachfrage zu stärken und mittel- bis langfristig die Produktivität. Nur so können wir unsere Wettbewerbsfähigkeit halten", so Androsch. Sparpakete, um das Budgetdefizit wieder in den Griff zu bekommen, wären in der derzeitigen Situation "genau das Verkehrte".

Bei den steuerlichen Maßnahmen zur Entlastung der Arbeitseinkommen nennt er die Abschaffung der kalten Progression. Bei jenen Bürgern, die zu wenig verdienen, um überhaupt Lohnsteuer zu zahlen, müsse man über Transfers nachdenken. Um die Investitionen anzukurbeln, fordert Androsch eine "großzügige vorzeitige Abschreibung". Österreichs Wirtschaft müsse in Zukunftstechnologien wie Digitalisierung investieren.

"Whiteboard statt Kreidetafel"

Androsch fordert auch "massive Investitionen in das Bildungswesen, verbunden mit der längst überfälligen Einführung verschränkter Ganztagsschulen in Schulzentren". Das bisher letzte Schulbau-Programm sei in den 1970er-Jahren unter Fred Sinowatz umgesetzt worden, so Androsch.

Dass diese Forderung gerade auf dem Land nicht besonders gut ankommt, wisse er. In Österreich gebe es aber zu viele Klein- und Kleinstschulen mit schlechter Ausstattung. In Schulzentren sei das anders. Da sei eine zeitgemäße Ausstattung leichter möglich. "Es wird Zeit, dass wir Kreidetafeln durch Whiteboards ersetzen."

Außerdem müssten auch die Schüler digital besser ausgestattet werden. Gerade jetzt zeige sich, dass 200.000 Schüler keine Laptops, Tablets oder sonst einen Internetzugang hätten und daher vom "homeschooling" ausgeschlossen seien, so Androsch. Man müsse auch die "chronische Unterfinanzierung der Universitäten, der Grundlagenforschung und der Forschungseinrichtungen" beseitigen.

"Brauchen eine CO2-Steuer"

In der Energiewirtschaft müsse etwas getan werden, "um die enorme Abhängigkeit vom Import fossiler Energieträger zu beseitigen", sagt Androsch. Österreich müsse seine erschreckende CO2-Belastung beseitigen. "Dafür brauchen wir eine CO2-Steuer", sagt Androsch. Die dürfe aber keine "Augenauswischerei" sein, wie etwa die Flugticket-Gebühr von zwölf Euro.

Für energieintensive Unternehmen wie etwa die voestalpine müssten langfristige Übergangslösungen gefunden werden.

Im Privatbereich schlägt Androsch eine großzügige Förderung zur Umstellung von Ölheizungen vor. "Das würde auch dem lokalen Gewerbe in der derzeitigen Situation helfen."

Artikel von Hermann Neumüller Redakteur Wirtschaft h.neumueller@nachrichten.at