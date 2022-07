Wieder weniger Gas zum Einspeichern

Für Freitag, 1. Juli, weist die AGSI-Datenbank von Gas Infrastructure Europe (GIE) eine Speichermenge von 99,4 Gigawattstunden (GWh) aus. Damit erhöhte sich der Füllstand gegenüber dem Vortag nur geringfügig von 45,12 auf 45,20 Prozent. Es ist das zweite Mal binnen weniger Tage, dass weniger als 100 GWh pro Tag eingespeichert wurde.

Regierung berät am Dienstag

Am Dienstag, 28. Juni, waren es nur 70 GWh. Ziel der Regierung ist, die Speicher bis zum Beginn der Heizsaison auf 80 Prozent zu füllen. Um das Ziel zu erreichen, müssen noch mehr als 33.000 GWh eingespeichert werden. Weil vergangene Woche die Einspeicherung "merklich zurückgegangen" ist, berät die Regierung am Dienstag über die Lage.

Video: Die Gasversorgung in Europa wird immer unsicherer. Deutschland befürchtet sogar einen Totalausfall russischer Gaslieferungen und ruft die Menschen zum Energiesparen auf. Auch in Österreich ist die Lage ernst, sagt die Energieministerin:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Anstieg der Kurzarbeit droht

Sollte Russland die Lieferung von Erdgas ganz einstellen, hätte das dramatische Folgen für die österreichische Wirtschaft. "Also ganz ehrlich, würde das Gas nicht fließen, haben wir gleich mehrere hunderttausend Personen in Kurzarbeit", sagte AMS-Vorstand Johannes Kopf am Samstag im ORF-Radio. Man glaube gar nicht, wie viel vom Gas abhänge, so Kopf.