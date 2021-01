Wieder Rückschlag für Österreichs Wirtschaft

Nach einer Erholung im dritten Quartal ist die Wirtschaftsleistung in Österreich zu Jahresende wieder deutlich zurückgegangen, aber nicht so massiv wie im Frühjahr 2020. Im vierten Quartal lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 4,3 Prozent unter dem Vorquartal, in dem es zwischen den Lockdowns zwölf Prozent Plus gegeben hatte.

Negativ betroffen waren laut Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) durch die Einschränkungen im zweiten Lockdown vor allem die Konsumausgaben der privaten Haushalte sowie die Wertschöpfung in den Dienstleistungsbereichen Tourismus, Handel, Verkehr. Auch die Bereiche Unterhaltung und Erholung hätten im vierten Quartal deutliche Einbußen verzeichnet, so das Wifo. Die Bau- und Industriekonjunktur verlief dagegen stabiler.

Die deutsche Wirtschaft wuchs im selben Zeitraum leicht. Das Bruttoinlandsprodukt erhöhte sich nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamts im vierten Quartal minimal um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Für das Gesamtjahr 2020 bestätigte die Behörde einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um fünf Prozent. Viele Ökonomen gehen aber davon aus, dass die Wirtschaftsleistung Deutschlands im Zeitraum Jänner bis März 2021 schrumpfen wird.