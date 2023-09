Wie wird die Fernwärme grün?

Derzeit werden gut 100.000 Haushalte in Oberösterreich mit Fernwärme versorgt.

Mehr als 100.000 Haushalte in Oberösterreich werden derzeit mit Fernwärme versorgt, allein 80.000 im Großraum Linz. Mittel- bis langfristig soll diese Art der Wärmeversorgung die Gasheizungen ablösen. Allerdings gibt es da noch einen Pferdefuß. Denn ein großer Teil der Fernwärme braucht selbst derzeit noch Erdgas. Die Frage ist: Wie kann man diese Heizform dekarbonisieren, also weg vom fossilen Gas bringen und Kohlendioxid (CO2) vermeiden? Das beschäftigt Unternehmen in ganz Europa.